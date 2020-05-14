Victor Yang Re: Джоконда с лопатой: нападение транссексуала... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12693

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:06 Фрик или дурак. Поменял пол - поменяй документы. Сейчас проблем доставит полиции - куда его сажать? По документам - в мужскую камеру. Но что с ним там сделают? Посадить в женскую - будет формальное нарушение со стороны полиции. Нашему Костанаю он дал интервью - Рафик, конечно, неуиноуный - просто приехал Арыстан и сгреб его, а до этого он рабочему сказал что трансгендер. Где вот чувство общности у таких людей? Понимаю - несчастный человек, чувствует себя женщиной в мужском теле. Но веди себя адекватно, чтобы доказать всем остальным что вы нормальные люди. Но нет. Вот подумалось ещё - может и есть у него женские документы - просто светить не хочет.