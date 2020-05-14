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§ NG.kz
Получить консультацию на портале egov.kz теперь можно в формате видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль БАЛТАШЕВОЙ, сервис демонстрации экрана облегчил взаимопонимание между операторами и клиентами, так как разговор по телефону 1414 эффективен, но не всегда удобен.
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§ maxsaf
Re: Получить консультацию на портале egov.kz теперь можно в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виртуальный ассистент

С чего вдруг он виртуальный, просто слово понравилось? Вполне себе реальный, живой даже :lol:
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