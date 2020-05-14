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≡ Джоконда с лопатой: нападение транссексуала прокомментировали в охранном агентстве «ГБР Арыстан» в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Джоконда с лопатой: нападение транссексуала прокомментировали в охранном агентстве «ГБР Арыстан» в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в ДП сообщили, что по документам девушка оказалась парнем 1988 г. р. Сотрудники «ГБР Арыстан» пояснили: в документах указано имя - Серик Сагиндыков, и место жительства - Нур-Султан. В столице он известен под экзотическим именем Джоконда.
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§ StudioMaX
Re: Джоконда с лопатой: нападение транссексуала...
StudioMaX


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Сообщений: 9
Регистрация: 18.06.18
Отправлено: 14.05.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сотрудники «ГБР Арыстан» пояснили: в документах указано имя - *** ***, и место жительства - Нур-Султан

Разве сотрудники частных охранных фирм имеют полномочия на проверку документов? А тем более раскрытие их в СМИ? Понятное дело что личность эта особо и не скрывала их, но сам факт того что ЧОПовцы отбирают личные документы и не парятся по поводу публикации персональных данных как-то настораживает.
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§ Fasd
Джоконда с лопатой: нападение транссексуала прокомментировали в охранном агентстве «ГБР Арыстан» в Костанае
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 14.05.20 - 17:24
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§ Я
Re: Джоконда с лопатой: нападение транссексуала...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.05.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настораживает способ задержания , загрузки в авто. Ведь это ж беЗпредельщики из 90х, уверенные в своей неприкосновенности. И какая разница , какой задерживаемый ориентации ?
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§ Victor Yang
Re: Джоконда с лопатой: нападение транссексуала...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12693
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.05.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фрик или дурак. Поменял пол - поменяй документы. Сейчас проблем доставит полиции - куда его сажать? По документам - в мужскую камеру. Но что с ним там сделают? Посадить в женскую - будет формальное нарушение со стороны полиции. Нашему Костанаю он дал интервью - Рафик, конечно, неуиноуный - просто приехал Арыстан и сгреб его, а до этого он рабочему сказал что трансгендер. Где вот чувство общности у таких людей? Понимаю - несчастный человек, чувствует себя женщиной в мужском теле. Но веди себя адекватно, чтобы доказать всем остальным что вы нормальные люди. Но нет. Вот подумалось ещё - может и есть у него женские документы - просто светить не хочет.
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