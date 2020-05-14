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≡ Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Каната Нуралина. Об этом сегодня сообщил на брифинге следователь по особо важным делам департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр БИГАЙДАРОВ.
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§ директор пляжа
Re: Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.05.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну. видимо, раз он во всем сознался дадут штраф и отпустят. Конец.
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§ drakon
Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то, только вчера, тут "плакал", что
никого не сажают. Хорошо,что поймали.
А то, может деньги Инфицированные,
короновирусом. Мог - заразиться, а
потоом бы на Вахтовиков - свалили... :lol: :-o ;-)
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§ alex_60
Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8293
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
никого не сажают.


а его и не посадят.
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§ drakon
Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а его и не посадят.

Да, знаю. Сотрудничает
со сдедствием. Придумали закон-
для себя... :lol: :oops: :-P
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§ abaika95
Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3901
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да, знаю. Сотрудничаетсо сдедствием. Придумали закон-для себя.../




А что лучше чтобы он в тюрьме сидел и государство за него ещё деньги платило?)
Так дадут штраф в 5 раз больше взятки и с госслужбы уволят
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§ Тот самый
Re: Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 688
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И получается раз он бывший, то и руководитель его в отставку не должен уйти? А давно стал бывшим? Или со вчерашнего дня?
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§ drakon
Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
адут штраф в 5 раз больше взятки

А почему, в 5 раз больше?
А не 50 раз? Там вроде до 70 раз?... 8-) :-o
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§ abaika95
Re: Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3901
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А не 50 раз? Там вроде до 70 раз?.../




Точно 50
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§ alex_60
Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8293
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего то 40 000 000.
Мелочь.
Для воров.таких. Не первый же раз наверняка брал.
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* сайлау курманов
Re: Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.05.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то про рудненского его коллеги, ну тот что за колесо прогорел, ничего не слышно, никаких новостей от сталкера?
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