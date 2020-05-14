Цитата: Сотрудники «ГБР Арыстан» пояснили: в документах указано имя - *** ***, и место жительства - Нур-Султан

Разве сотрудники частных охранных фирм имеют полномочия на проверку документов? А тем более раскрытие их в СМИ? Понятное дело что личность эта особо и не скрывала их, но сам факт того что ЧОПовцы отбирают личные документы и не парятся по поводу публикации персональных данных как-то настораживает.