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≡ Джоконда с лопатой: нападение транссексуала прокомментировали в охранном агентстве «ГБР Арыстан» в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Джоконда с лопатой: нападение транссексуала прокомментировали в охранном агентстве «ГБР Арыстан» в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в ДП сообщили, что по документам девушка оказалась парнем 1988 г. р. Сотрудники «ГБР Арыстан» пояснили: в документах указано имя - Серик Сагиндыков, и место жительства - Нур-Султан. В столице он известен под экзотическим именем Джоконда.
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* StudioMaX
Re: Джоконда с лопатой: нападение транссексуала...
StudioMaX


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Сообщений: 9
Регистрация: 18.06.18
Отправлено: 14.05.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сотрудники «ГБР Арыстан» пояснили: в документах указано имя - *** ***, и место жительства - Нур-Султан

Разве сотрудники частных охранных фирм имеют полномочия на проверку документов? А тем более раскрытие их в СМИ? Понятное дело что личность эта особо и не скрывала их, но сам факт того что ЧОПовцы отбирают личные документы и не парятся по поводу публикации персональных данных как-то настораживает.
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* Fasd
Джоконда с лопатой: нападение транссексуала прокомментировали в охранном агентстве «ГБР Арыстан» в Костанае
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 14.05.20 - 17:24
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