Сергей kst Re: Вакцинация не станет принудительной - Биртанов #2





(Пользователи) Сообщений: 14

Регистрация: 01.04.20 (Пользователи) Отправлено: - 11:06 0- погибших от вакцин. А сколько детей они проверяли в динамике,после вакцинации?Т.е. состояние здоровья,жизненные показатели,анализы брали,через месяц,через два, три?У каждого,в зависимости от организма,проявляется по разному.В будущем могут быть осложнения от этой вакцины.Ведь это то же заболевание,только в легкой форме.Но ни одна болезнь не проходит бесследно,всегда есть ущерб,особенно для растущего организма.А если еще этому малышу десяток прививок обязательных вкатать...

В общем, мнение личное,не претендующее на истину в последней инстанции)