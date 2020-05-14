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| Сергей kst
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Re: Вакцинация не станет принудительной - Биртанов
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(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 01.04.20
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|Отправлено: 14.05.20 - 11:06
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|0- погибших от вакцин. А сколько детей они проверяли в динамике,после вакцинации?Т.е. состояние здоровья,жизненные показатели,анализы брали,через месяц,через два, три?У каждого,в зависимости от организма,проявляется по разному.В будущем могут быть осложнения от этой вакцины.Ведь это то же заболевание,только в легкой форме.Но ни одна болезнь не проходит бесследно,всегда есть ущерб,особенно для растущего организма.А если еще этому малышу десяток прививок обязательных вкатать...
В общем, мнение личное,не претендующее на истину в последней инстанции)
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