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≡ Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик, на котором зафиксировано, как двое мужчин заталкивают девушку в легковой автомобиль частной охранной фирмы "Арыстан", причем один из них тащит ее за волосы, прислали на редакционный WhatsApp "НГ".
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§ Козлов я
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1249
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.05.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
У мужика началось весенние обострение.
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§ drakon
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё? Красиво он,сторож,
её за волосы - тащил... 8-) :-o
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§ drakon
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

два охранника и один рабочий подали заявления о том, что их избил то ли парень, то ли девушка.

Хорошо, что он или девушка,
СОБРовцев или ОМОНовцев не
побил. Как Астанинский пенсионер,
СОБРовца - покалечид... :lol: ;-)
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§ Елена Пикельная
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 382
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 14.05.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы можете сколь угодно посмеиваться и язвить по поводу сексуальной ориентации дебошира. Но, нам так и не сказали, а с чего это он (или уже она?) дебош затеял? Обратите внимание на локацию. АЗС на этом перекрёстке возле Тойота Центра. В этом месте недавно снесли все деревья вдоль асфальтовой дорожки, чтобы заасфальтировать место под стоянку железяк на колёсах. Если это был протест против экологического преступления (очередного), тогда всё предстаёт в другом свете. В борьбе трансвеститов и геев против 3,14***ов, уничтожающих деревья, я лучше буду на стороне геев.
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* Сыкымы
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.05.20 - 17:23
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* alex_60
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8292
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот монстр похоже работал по внутренним правилам арыстана.
Хватать женщину за волосы и тащить по земле до машины .
Этот арыстан проверить бы надо, что за сотрудники, их прошлое.
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