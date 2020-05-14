abaika95 Получение взятки в размере 800 000 тенге признал бывший руководитель отдела строительства Костаная #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3899

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:26 Цитата-/Да, знаю. Сотрудничаетсо сдедствием. Придумали закон-для себя.../









А что лучше чтобы он в тюрьме сидел и государство за него ещё деньги платило?)

Так дадут штраф в 5 раз больше взятки и с госслужбы уволят