alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3892





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8291

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:57 Цитата: drakon:

Как сорт называется



таких ребристых, много сортов. и разных цветов.

у вас же овощи из испании, франции, то

например 'Beauty Lottringa Red'- лотарингская красавица.

у нас есть сорт Грибное лукошко, вид такой же.