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≡ Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38843
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик, на котором зафиксировано, как двое мужчин заталкивают девушку в легковой автомобиль частной охранной фирмы "Арыстан", причем один из них тащит ее за волосы, прислали на редакционный WhatsApp "НГ".
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§ abaika95
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3899
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше психи одевались в доспехи и ехали воевать с мельницами сейчас психи одеваются как девушки и едут воевать с Костанайскими заправками)
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§ юля елиссева
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.05.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трансвестит дал люлей кустанайским охранникам :) Хорошая новость!
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§ Букет счастья
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 14.05.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо не за горами легализация гей-парадов :lol: :lol: :lol:
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§ лимон
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.05.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фигасе карате-пацан, троих исцарапал
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§ nmv85
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
nmv85


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Сообщений: 19
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 14.05.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кто ж ты наконец!!!!!!!!......
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§ Горожанин_kst
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.05.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Эк тебя, брат, торкнуло :-)
Три раза!
Тут для точного комментария надо видео с Гузеевой.
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§ alex_60
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8291
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Три раза!


со смартфона.
бывает так.
непонятно ушло не ушло, стоит колом.
потом копии появляются.
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§ Змея Подколодная
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская Заза Наполи) Нормально оно пошумело, попало в криминальную хронику местной прессы. Когда точно определят пол -сообщите, интересно)))
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§ Горожанин_kst
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этих арыстанрвцев уже дело открыли за превышение полномочий...
А как это надо было задерживать? Или с блок-поста от важного дела бойцов отрывать? :lol:
Делааа...пока полиция "в режиме подвига" дачников котролирует, частные охранники трансов-дебоширов не по правилам задерживают. Куда смотрит санврач ? 8-) :lol:

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.05.2020 - 13:17]
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§ Мишаня
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.05.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Когда точно определят пол -сообщите, интересно)))

Пол мужика, пол бабы. Какая разница, если не дадут срок? Преступниццо
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§ Змея Подколодная
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Преступниццо

Разбойниццо)
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§ директор пляжа
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.05.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При первом такой фигни не было)
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§ Fasd
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 14.05.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У мужика началось весенние обострение.Решил что он Брюс Всемогущий.

[Исправлено: Gljuk, 14.05.2020 - 14:54]
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* Тот самый
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где выяснилось, что это парень, - сообщили в ДП. - Личность установлена - житель Нур-Султана

Ууу, столичная штучка ))) Провинциалы к такому не привыкли :lol: :lol: :lol:

Цитата:
Fasd:
У мужика началось весенние обострение.

На карантине пересидел, от свежего воздуха голову сносит.

А ЧОП совсем уже распоясались, ездят по городу как будто пожарные или скорая, подрезают, ездят через сплошную. И задерживают. На каком основании? Должны были вызвать полицию и сдать им.

[Исправлено: Тот самый, 14.05.2020 - 15:25]
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