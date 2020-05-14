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≡ 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работники предприятия «Тенгизшевройл», завершившие вахту, прибудут в Костанай 14 мая. Все они - жители нашей области. Об этом сегодня сообщили в областном оперативном штабе. Всех сразу отправят в карантинные стационары.
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§ maxsaf
Re: 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6580
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если результаты исследования будут отрицательными, вахтовиков отправят на домашний карантин на 14 дней.

А потом снова - на вахту)) с обязательным карантином по прибытию))
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§ abaika95
Re: 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин,нельзя было всех вахтовиков одновременно привезти даже у кого вахта не закончилась? Сейчас же начнутся домыслы у народа что их опять специально хотят заразить)
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* yudjin
Re: 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.05.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прально, 3 дня 0 случаев заражения по области... надо привести, чтобы оправдать свои корявые меры и натянуть 7 целых хрен десятых процентов.
А что нельзя их по месту работы 14 дней прокарантинить? а потом уже вывозить.
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§ alex_60
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
развозка коронавируса с тенгизшевройл
по месту жительства,по другому не скажешь.
это как переселение с юга на север.
у вас там мало что-то , сейчас добавим.

[Исправлено: alex_60, 14.05.2020 - 13:13]
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* Горожанин_kst
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.05.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бросьте, парни. Это ж наши земляки работяги с калыма возвращаются. А куда им прикажете?
Карантиниться на месте, в Тенгизе?! Не вариант, инфекция может в дороге после прицепиться, положено по прибытию.
Другое дело, если бы им дали возможность по прибытию прокарантиниться дистанционно от семей, не подвергать их опасности. И потенциально нас, земляков сограждан.
Но тут вопрос денег...эт вам не костюмы одноразовые каждый день стирать ;-)

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.05.2020 - 13:32]
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§ drakon
Re: 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19198
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.05.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А куда им прикажете?

В Монголию,например... :lol: :-o
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* Горожанин_kst
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.05.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Аха, на южном побережье Антарктиды
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* Змея Подколодная
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А куда им прикажете?

Судя по комментариям, всех нужно сжечь. Добрейшей души человеки)))
Цитата:
и натянуть 7 целых хрен десятых процентов.

Вас, как я посмотрю, тоже штырит не по детски. Куда предлагаете людей деть? Они ДОМОЙ едут, домой.
Цитата:
у вас там мало что-то его , сейчас добавим.

Паранойя, такая паранойя.
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§ Мишаня
Re: 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Карантиниться на месте, в Тенгизе?! Не вариант, инфекция может в дороге после прецепиться, положено по прибытию.

Очень здравый коммент.
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§ Мишаня
Re: 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.05.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Судя по комментариям, всех нужно сжечь. Добрейшей души человеки)))
В ядерном реакторе....
Да, истерия повсеместная, по всей планете. Люди превратились в приматов.
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§ alex_60
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
тоже штырит не по детски


возьмите на самоизоляцию к себе человек пять с тенгиза.
земляки же,
коронавируса в природе нет.
заберите у них маски ,если есть, сожгите .

[Исправлено: alex_60, 14.05.2020 - 13:35]
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* Змея Подколодная
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с таким ником других комментариев трудно ждать.

Сказочный) И зачем Вас только выпустили?))
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§ alex_60
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:


да зачем на карантин, пусть домой сразу ,
к родным едут,
на шашлыки.
зачем издеваться над людьми.

[Исправлено: alex_60, 14.05.2020 - 13:29]
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* Змея Подколодная
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
возьмите на самоизоляции к себе человек пять с тенгиза.

Для этого существуют отдельные санитарные боксы в больницах. Зачем я буду их брать к себе домой? И я не против, а очень даже за то, чтобы люди вернулись домой. Абы что написать.
Цитата:
земляки же

Вы всех земляков у себя дома размещаете?
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