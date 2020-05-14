Цитата: возьмите на самоизоляции к себе человек пять с тенгиза.

Для этого существуют отдельные санитарные боксы в больницах. Зачем я буду их брать к себе домой? И я не против, а очень даже за то, чтобы люди вернулись домой. Абы что написать.

Цитата: земляки же

Вы всех земляков у себя дома размещаете?