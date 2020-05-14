Горожанин_kst Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1543

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:15 На этих арыстанрвцев уже дело открыли за превышение полномочий...

А как это надо было задерживать? Или с блок-поста от важного дела бойцов отрывать?

Делааа...пока полиция "в режиме подвига" дачников котролирует, частные охранники трансов-дебоширов не по правилам задерживают. Куда смотрит санврач ?



[Исправлено: Горожанин_kst, 14.05.2020 - 13:17]