abaika95 Re: Вакцинация не станет принудительной - Биртанов #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3894

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:15 То принудительно будет то нет,народ повозмущался и всё сразу приудиловка отменилась,такое ощущение что чиновникам дали план на "услыщание народа" и они его перевыполняют не там где надо) почему нас в детстве вакцинировали,родителей вакцинировали, родителей-родителей вакцинировали а сейчас срочно все против, где этот водораздел прошёл?