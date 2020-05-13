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§ NG.kz
«Сейчас - тишина!» Как живут жильцы закрытого на карантин подъезда в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подъезд дома № 11 «А» в микрорайоне 5 «В» закрыли на карантин 8 мая - после того, как у жительницы одной из квартир обнаружили COVID-19. Несколько семей переехали к родственникам, но жильцы 9-ти из 12-ти квартир остались в изоляции.
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* abaika95
Re: «Сейчас - тишина!» Как живут жильцы закрытого на карантин...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос как написали эту статью?) Точнее каким образом ? Житикаринский район закрыт же или нет?)
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§ Змея Подколодная
Re: «Сейчас - тишина!» Как живут жильцы закрытого на карантин...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос как написали эту статью?)

Силой мысли. Телепатически.
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§ yudjin
Re: «Сейчас - тишина!» Как живут жильцы закрытого на карантин...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6582
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.05.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Житикаринский район закрыт же или нет?)

Как и всё в нашей стране... только на бумаге.
Люди не первый раз из этого карантинного города приезжают закупаться в Костанай... патамушта есть блат или сестла где надо.
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* abaika95
Re: «Сейчас - тишина!» Как живут жильцы закрытого на карантин...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/.Люди не первый раз из этого карантинного города приезжают закупаться в Костанай... патамушта есть блат или сестла где надо./



А где это где надо?) Успел сфотать этих злостных нарушителей карантина?) Или фотоаппарата рядом не оказалось?)
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