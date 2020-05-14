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§ NG.kz
Вакцинация не станет принудительной - Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о принятии проекта Кодекса о здоровье, в частности прокомментировал норму о вакцинации детей. По словам министра, ни один закон в сфере здравоохранения ранее не проходил такого открытого и масштабного обсуждения.
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§ Козлов я
Re: Вакцинация не станет принудительной - Биртанов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей kst
Вакцинация не станет принудительной - Биртанов
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 14.05.20 - 11:06
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§ директор пляжа
Re: Вакцинация не станет принудительной - Биртанов
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.05.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифры = бред. в интернетах своих почитайте количество несогласных. каждый второй минимум.
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§ maxsaf
Вакцинация не станет принудительной - Биртанов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6577
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Re: Вакцинация не станет принудительной - Биртанов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3894
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То принудительно будет то нет,народ повозмущался и всё сразу приудиловка отменилась,такое ощущение что чиновникам дали план на "услыщание народа" и они его перевыполняют не там где надо) почему нас в детстве вакцинировали,родителей вакцинировали, родителей-родителей вакцинировали а сейчас срочно все против, где этот водораздел прошёл?
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