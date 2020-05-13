Как ранее неоднократно отмечал, что всё познаётся в сравнении. На мой взгляд в начале текущего года Спутник Беларусь хороший материал опубликовал.



Там указано, что с января 2020 года прожиточный минимум в Беларуси составляет 231,83 рубля, минимальная заработная плата составляет 375 рублей. В США прожиточный минимум составляет 1660 долларов в месяц (или 3520 белорусских рублей).Минимальная заработная плата при этом составляет 1504 доллара.



В таблице указаны цены на продукты переведённые в белорусские рубли: литр молока в РБ стоит 1,54 рубля, соответственно в США литр молока в Белорусских рублях стоит 1,75. Хлеб в РБ - 1,26, в США - 5,56. Рис в РБ - 2.17, в США - 8,22. Яйца куриные 12 шт в РБ - 2,52, в США - 4,83. Сыр в РБ - 12,86, в США - 22,27. Говядина 1 кг в РБ - 13,73. В США в рублях 24,51. Ну картофель конечно традиционно дешёвый в РБ всего - 0,96. в США - 5,52 рубля.



Там ещё цены на яблоки, бананы, апельсины, помидоры и.т.д. указаны. В основном цены на указанные товары кроме картошки в США выше от 3 до 4 раз.



Подробнее здесь: https://sputnik.by/economy/20200210/1043773700/Minimum-dlya-zhizni-sravnili-tseny-i-zarplaty-v-raznykh-stranakh-mira.html