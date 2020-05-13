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≡ "А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании консультативно-совещательного органа (КСО) при департаменте полиции Костанайской области заслушали версию следователя Айсулу БАЙСУЛТАНОВОЙ, которая принимала заявление пострадавшей девушки.
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§ maxsaf
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6577
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Можа какие отклонения

А у кого их нет? )) У вас сколько детей? Муж работает?))
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§ maxsaf
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6577
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да зато перемыли косточки пострадавшей девченке) прям Малахов+

Ну это же она в инстаграмы за звездой полезла. Получай))
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§ maxsaf
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6577
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пострадал от видности своей как-то)

Женат. Походу осужден на пожизненное))
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§ сайлау курманов
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3749
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.05.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут прошла инфа, что дебошир сынок полицейского чина и скандал раздувается намеренно. Когда помощника моего поколотили, и мне досталось, следователь затянула следствие и под занавес объявила что дело закроет по причине которые я узнаю из постановления, если я не согласен могу подать на судебное разбирательство. Постановление так и не получил, вроде обещалось письмом пришлют по почте
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§ Змея Подколодная
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
скандал раздувается намеренно.

Денег дадут на Бодягу и поутихнет все.
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§ Сергей kst
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 14.05.20 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы там ни было,распустил руки-отвечай.Достоинства у этого джигита-ноль.Как его там папа с мамой назвали??
А вообще у нас это нормальная практика,нет родственников в структурах-пойдешь сразу по статье,есть-отмажут,затянут- замылят дело,перевернут с ног на голову и хобана,потерпевший стал обвиняемым.Таких жентельменов надо в отдельную книгу заносить в интернете,чтоб девушка ввела имя фамлию и вся подноготная на этого супермена,с фоточками побитой девушки.
А вообще,все всегда возвращается,ударил ты-ударят тебя,так что паровоз на встречу этому боксеру кухонному!
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§ arman_kst
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо выбирать компанию, если это ночью происходит. Можно нарваться всем, не только девушкам, но и парням.
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