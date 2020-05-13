Сергей kst Re: "А осадок остался..." - расследование дела об... #20





(Пользователи) Сообщений: 13

Регистрация: 01.04.20 (Пользователи) Отправлено: - 09:06 Как бы там ни было,распустил руки-отвечай.Достоинства у этого джигита-ноль.Как его там папа с мамой назвали??

А вообще у нас это нормальная практика,нет родственников в структурах-пойдешь сразу по статье,есть-отмажут,затянут- замылят дело,перевернут с ног на голову и хобана,потерпевший стал обвиняемым.Таких жентельменов надо в отдельную книгу заносить в интернете,чтоб девушка ввела имя фамлию и вся подноготная на этого супермена,с фоточками побитой девушки.

А вообще,все всегда возвращается,ударил ты-ударят тебя,так что паровоз на встречу этому боксеру кухонному!