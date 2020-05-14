maxsaf Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6577

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:03 Никто не станет спасать рестораны и кафе. Смиритесь. Власти не виноваты, главный санитар тоже, виноват вирус. Фастфуд выживет за счет доставки и на вынос. Drive-thru модель тоже останется рабочей. Если люди не будут работать на заводах, на полях - всем крышка. А если не будут ходить по ресторанам - то просто будут брать еду из дома, или заказывать доставку. На заводе тоже будет риск заразиться, но этот риск обоснованный. Рисковать лишний раз, шатаясь по кабакам - бессмысленно, имхо. Всем, кто потерял доход, и понимает, что потерял его окончательно - лучше перепрофилироваться пока не поздно.