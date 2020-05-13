yudjin Re: «Сейчас - тишина!» Как живут жильцы закрытого на карантин... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6582

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:16 Цитата: abaika95:

Житикаринский район закрыт же или нет?)

Как и всё в нашей стране... только на бумаге.

Люди не первый раз из этого карантинного города приезжают закупаться в Костанай... патамушта есть блат или сестла где надо.