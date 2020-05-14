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§ NG.kz
Поезд отменили. Где наши деньги?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38835
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В марте на костанайском железнодорожном вокзале, в первой кассе, мы сдали билеты на поезд в связи с карантином в Нур-Султане. Нам обещали вернуть деньги, но до сих пор без результата. Что нужно делать в такой ситуации?
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§ Victor Yang
Re: Поезд отменили. Где наши деньги?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12692
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.05.20 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я возвращал деньги из ктж. Вернулись они по-тихому - никаких сообщений от банка не было.
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§ alex_60
Поезд отменили. Где наши деньги?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8283
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проще,если билет электронный и
куплен на сайте ктж или агенств.
если более часа до отправления поезда со станции формирования,
!сдаешь" его на сайте , получаешь возврат денег на карту.
правда с вычетом плацкарты.
а если сдаешь более чем 24 часа, то полный возврат.
в диапазоне 6-24 часа- вычет 50 процентов плацкарты.
в данном случае непонятно в какое время сдавался билет?
если в указанное время, то без разницы ,электронный билет или нет.
но этой ситуации конечно возврат полный в любом случае.

[Исправлено: alex_60, 14.05.2020 - 09:12]
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