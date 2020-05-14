alex_60 Поезд отменили. Где наши деньги? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8283

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:07 проще,если билет электронный и

куплен на сайте ктж или агенств.

если более часа до отправления поезда со станции формирования,

!сдаешь" его на сайте , получаешь возврат денег на карту.

правда с вычетом плацкарты.

а если сдаешь более чем 24 часа, то полный возврат.

в диапазоне 6-24 часа- вычет 50 процентов плацкарты.

в данном случае непонятно в какое время сдавался билет?

если в указанное время, то без разницы ,электронный билет или нет.

но этой ситуации конечно возврат полный в любом случае.



[Исправлено: alex_60, 14.05.2020 - 09:12]