abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #10996





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3891

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:06 Цитата-/Что скажут форумные психологи про любителей обсуждать тему изнасилований.Долго и настойчиво./





На лицо явный интерес к данной теме у некоторых активных форумчан что не может вызвать подозрений)

1 либо субъект сам был в этой ситуации по молодости

2 либо у субъекта были близкие знакомые в данной ситуации от чего субъект все "провел" через себя и сейчас борется за "правду"

3 у субъекта был опыт общения с "жертвами" данных случаев из чего он вынес решение что "все они такие"