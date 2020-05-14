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§ NG.kz
Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38835
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В добрые времена собрать хозяев костанайских ресторанов на проблемный разговор для газеты было бы сложной задачей. Сейчас они сами организовали встречу с участием корреспондента «НГ». Говорят, ситуация в их сфере осложняется каждый день. При этом считают, что власти, исполняя карантинные требования санслужбы, не представляют глубины падения еще вчера успешных бизнесов, не знают подробностей и нюансов.
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§ maxsaf
Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6575
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не станет спасать рестораны и кафе. Смиритесь. Власти не виноваты, главный санитар тоже, виноват вирус. Фастфуд выживет за счет доставки и на вынос. Drive-thru модель тоже останется рабочей. Если люди не будут работать на заводах, на полях - всем крышка. А если не будут ходить по ресторанам - то просто будут брать еду из дома, или заказывать доставку. На заводе тоже будет риск заразиться, но этот риск обоснованный. Рисковать лишний раз, шатаясь по кабакам - бессмысленно, имхо. Всем, кто потерял доход, и понимает, что потерял его окончательно - лучше перепрофилироваться пока не поздно.
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