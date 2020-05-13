abaika95 Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3891

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:21 Цитата-/Не нужно повышать налоги богатым/



Цитата-/. В итоге и налогов будет собираться больше./



Они и от тех минимальных налогов начнут уклоняться на то они и богатые) знают как копеечку сберечь)





Цитата-/ОАЭ Арабские эмиратыКатарОманКувейтКаймановы островаБахрейн/





А как там простой люд живёт? Которые Не шейхи ни короли ни владельцы нефтяных скважин?) И какие там законы? Строгие аль нет?) Палками по пяткам бьют? По хребту бьют за распитие?) Законы тоже будем перенимать?)