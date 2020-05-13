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§ NG.kz
ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высоко оценил усилия Казахстана в борьбе с коронавирусом. Он перечислил в своем Twitter меры по борьбе с вирусом, которые оценил в Казахстане.
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§ maxsaf
Re: ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Исследование

Это они так размещение той самой лаборатории похвалили?? :-o
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§ Артем Марусич
Re: ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 13.05.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смех смехом, но когда заболевает меньше чем выздоравливает - это в перспективе сулит победу (к сожалению, на данном этапе, таких результатов достигли не все страны). Очень надеюсь на то, что в Казахстане все будет нормально и хотяб к новому году границы будут открыты.
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§ elektron
ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.05.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
что в Казахстане все будет нормально и хотяб к новому году границы будут открыты.

да с такими цифрами и закрывать не стоило.
В германии в июне уже собираются открыть.
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§ elektron
ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А границы с Европой с понедельника 18 -го мая.
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