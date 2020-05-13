Артем Марусич Re: ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в Казахстане #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 157

Регистрация: 27.04.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:25 Смех смехом, но когда заболевает меньше чем выздоравливает - это в перспективе сулит победу (к сожалению, на данном этапе, таких результатов достигли не все страны). Очень надеюсь на то, что в Казахстане все будет нормально и хотяб к новому году границы будут открыты.