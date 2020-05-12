Цитата: Обликоморале:

Эти слова должны стать их клятвой и всё абсолютно верно – каждое 8 мая – пусть он и будет днём покаяния

Да они празднуют, день освобождения Германии и даже вину признают. Хотя-

Цитата: Обликоморале:

Желательно стоя на коленях. Они должны жить с этой фразой в головах и сердцах, она должна быть выжжена в их сознании калённым железом.

Немецкий народ также. как и народы других стран страдали от режима. И тем не менее сколько людей нашлось в поддержку фашистского режима в других странах? От Франции до СССР?

Да чтить и помнить нужно, но никого, особенно сегодня, нельзя упрекать в событиях того времени.