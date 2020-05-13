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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.05.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что скажут форумные психологи про любителей обсуждать тему изнасилований.Долго и настойчиво./


На лицо явный интерес к данной теме у некоторых активных форумчан что не может вызвать подозрений)
1 либо субъект сам был в этой ситуации по молодости
2 либо у субъекта были близкие знакомые в данной ситуации от чего субъект все "провел" через себя и сейчас борется за "правду"
3 у субъекта был опыт общения с "жертвами" данных случаев из чего он вынес решение что "все они такие"
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.05.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вопрос в посту 10992 остался без ответа

----Самообслуживание - сам задал --- сам ответил!! 8-) 8-) :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.05.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Субьект возбуждается обсуждая эту тему.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.05.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Субьект возбуждается обсуждая эту тему

---А кто сей Субьект??
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Субьект возбуждается обсуждая эту тему.

А кто возбуждается, обсуждая субьекта?)))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
обсуждать тему изнасилований.

Кого изнасиловали? Я видимо что-то пропустил? :-)
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