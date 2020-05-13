сайлау курманов Re: Как изменится норма о донорстве органов в Казахстане #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3748

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:40 Я по своей доброте мог бы раздать органы,зачем мне они в том мире, однако печень и почки изношены по известной причине, сердце и лёгкие тоже очень плачевном виде, даже не что и предложить