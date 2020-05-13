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§ NG.kz
Как изменится норма о донорстве органов в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты Мажилиса одобрили норму, позволяющую изымать органы умершего человека для донорства только с согласия родственников. В действующей редакции кодекса есть презумпция согласия, по которой врачи имеют право изымать органы для донорства, если человек при жизни не подписал документ о несогласии.
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§ Змея Подколодная
Re: Как изменится норма о донорстве органов в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутаты Мажилиса одобрили норму, позволяющую изымать органы умершего человека для донорства только с согласия родственников

Разум таки победил.
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§ сайлау курманов
Re: Как изменится норма о донорстве органов в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3748
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.05.20 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я по своей доброте мог бы раздать органы,зачем мне они в том мире, однако печень и почки изношены по известной причине, сердце и лёгкие тоже очень плачевном виде, даже не что и предложить
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§ юля елиссева
Как изменится норма о донорстве органов в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1551
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.05.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
даже не что и предложить

тестикулы тоже можно продать
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§ Vit
Как изменится норма о донорстве органов в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9418
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.05.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Щас цены и спрос растет на мужские яйки. Так что не переживай) если в себе покапатся, можно че нибудь стоящее подобрать на продажу))
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