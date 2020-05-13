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≡ "А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании консультативно-совещательного органа (КСО) при департаменте полиции Костанайской области заслушали версию следователя Айсулу БАЙСУЛТАНОВОЙ, которая принимала заявление пострадавшей девушки.
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§ Змея Подколодная
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что Лаура Сундет находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения

Надо меньше пить. Пить надо меньше. (с) В з часа ночи поехать на такси в сьемный коттедж сливу заливать. Или может светский раут намечался? Мужчины то хоть в смокингах были?) Де юре - она права. Де факто- срубить бабла.
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§ Козлов я
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.05.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Де юре - она права. Де факто- срубить бабла.

Да,точно девушка без образования ищет работу по специальности...
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* maxsaf
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6564
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Девушка имеет право на пьянство и сексуальные взаимоотношения, которые она считает нужными, это её конституционные права
распитие спиртных напитков назвал пьянством, тогда и подобные сексуальные взаимоотношения нужно называть развратом. Девушка имеет право на пьянство и разврат. :-)
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* maxsaf
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6564
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ищет работу по специальности...

А это не наказуемая статья?
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* maxsaf
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6564
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Де факто- срубить бабла.

За обнимашки? С каких пор казахстанские джигиты - такие щедрые? Возможно, она приехала выпить, помыться и сказать свое твердое "НЕТ" :lol:
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§ Козлов я
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.05.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А это не наказуемая статья?

Не-а, только сводничество наказуемо.
А вот пьянство-это же алкоголизм,т.е.болезнь? И она закреплена в Конституции? Да и сексуальные отношения я в Конституции не встречал. :-o
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§ Змея Подколодная
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1092
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За обнимашки?

Нынче все подорожало, предсексие тоже. Так что- давай лаве,лаве и будет легче твоей голове (с) )))
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* maxsaf
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6564
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы с ним даже не разговаривали!

Не нашлось общих тем? Странно. :lol:
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* maxsaf
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6564
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как она смогла попасть из южного района Костаная, где она живёт, в северный район, где расположен коттедж, в 3 часа ночи во время режима ЧП

Ехала к подруге, заблудилась. Или подруга в том же коттедже живет? :-)
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* abaika95
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.05.20 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы че тут все блин?) Хоть пусть будет она допустим падшей женщиной это не даёт никому право избивать её, сейчас смотрю идёт давление на следствие путем подтасовки причин и последствий) девушка пострадала-пострадала факты на лице,все пусть отвечает виновник по закону
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* maxsaf
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6564
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все пусть отвечает виновник по закону

Да ради бога, пусть отвечает. В его защиту никто пока не высказался. :-)
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§ kbkz1980
Re: "А осадок остался..." - расследование дела об...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4728
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.05.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канадца в этой теме больше всех.
Нравится эту тему мусолить.
К чему бы это.
Можа какие отклонения.
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* abaika95
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.05.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/его защиту никто пока не высказался./




Да зато перемыли косточки пострадавшей девченке) прям Малахов+
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* abaika95
"А осадок остался..." - расследование дела об избиении Лауры Сундет обсудили в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.05.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Канадца в этой теме больше всех.Нравится эту тему мусолить.К чему бы это./


Видать парень видный)
Пострадал от видности своей как-то)
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