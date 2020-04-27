Цитата: А есть такая опция по волеизъявлению? Ну то есть чтобы совсем аккаунт удалить. Или обязательно нужно какие-либо порицаемые действия совершить в особо крупных размерах? Тут как в старом анекдоте. Можете копать, можете не копать). Сам аккаунт за себя пост не напишет. Но были случаи - по-моему два за время существования форума - что человек хотел снести регистрацию добровольно. Тогда пользователь должен написать на ng@ng.kz, что он хочет чтобы его аккаунт удалили и по прошествии какого-то времени (три месяца по-моему) его удаляют.



Цитата: Никак нельзя сделать "за последние 24 часа" вместо "за сутки"? Это к вопросу о коронавирусном блоке. Написать то можно, а что изменится? Мы данные публикуем с официального активного сайта. Там они меняются от 3 до 8 раз в сутки. Поэтому так и будет. Сделать чтобы в реальном времени менялась цифра за каждые 24 часа (если я правильно вас поняла) не можем.





Цитата: Добавьте дату первой смерти в РК и в области (в скобках) Не стоит перегружать. Мемориальных функций баннер не несет - чисто информационные.