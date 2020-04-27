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§ Ольга Колоколова
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2423
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.04.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А есть такая опция по волеизъявлению? Ну то есть чтобы совсем аккаунт удалить. Или обязательно нужно какие-либо порицаемые действия совершить в особо крупных размерах?
Тут как в старом анекдоте. Можете копать, можете не копать). Сам аккаунт за себя пост не напишет. Но были случаи - по-моему два за время существования форума - что человек хотел снести регистрацию добровольно. Тогда пользователь должен написать на ng@ng.kz, что он хочет чтобы его аккаунт удалили и по прошествии какого-то времени (три месяца по-моему) его удаляют.

Цитата:
Никак нельзя сделать "за последние 24 часа" вместо "за сутки"?
Это к вопросу о коронавирусном блоке. Написать то можно, а что изменится? Мы данные публикуем с официального активного сайта. Там они меняются от 3 до 8 раз в сутки. Поэтому так и будет. Сделать чтобы в реальном времени менялась цифра за каждые 24 часа (если я правильно вас поняла) не можем.


Цитата:
Добавьте дату первой смерти в РК и в области (в скобках)
Не стоит перегружать. Мемориальных функций баннер не несет - чисто информационные.
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§ Butch
Ваши вопросы редакции и сообществу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.04.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Тогда пользователь должен написать

Благодарю
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§ Я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.04.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сможет ли кто - либо объяснить законно ли наказание сельчан за поездку на личном авто в магазин ? Или можно только пешком ? Ведь лютуют полицаи.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6558
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.04.20 - 05:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
не можем.

А как насчет графика, чтобы видеть - вышли на плато или уже на спад идет? На сайте coronavirus2020.kz тоже нет графика почему -то. На вопрос - а что это даст задам встречный вопрос - а что имеющийся баннер дает и на что эти цифры влияют?
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§ Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 874
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.04.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день.
Почему пропал рубрикатор на главной странице, в левом верхнем углу? Неудобно без него...
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9417
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.05.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предложение по ветки про еду. Давайте усложним ну или у простим.) предложение такое, конкурс, или без разницы, расказать как приготовить вкусно, быстро недорого, красиво и строго из трех компанентов. Да? Нет?)
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§ electro
Ваши вопросы редакции и сообществу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.05.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огромная просьба, спрячьте под спойлер "Новость недели".
Один раз она читается, но потом глаза мозолит прям до крови
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§ electro
Ваши вопросы редакции и сообществу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.05.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и корона уже бесит, оставьте только ссылку
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Ответить Новый топик
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