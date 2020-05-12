Цитата: Тот самый:

Да чем там окультурено? Здесь по рядам пешком ходишь и там на машине едешь по ряду или также пешком идешь. Большинство магазинов Складской - мелкие, тесные и наверное 100% магазинов не имеют даже самой примитивной системы вентиляции.

Не то что вентиляции,элементарного водопровода с туалетом нет в 95% магазинов на складской.



Цитата: Тот самый:

Во многих санитарные нормы по ширине проходов, освещению и пр. не соблюдены (люди стоят в очереди и расходятся касаясь друг друга), в некоторых настолько душно и пахнет китайскими вещами, что удивляешься, как они там весь день работают.

О-да,магазинчики с китайскими тапочками-это нечто,попадая туда создаётся ощущение, что это филиал какого то то китайского химзавода,но зато вирус там вряд ли выживет

А база ОРТ так это вообще песня.

Тесная ,грязная с разбитой территорией,из асфальтирования за последние 10 лет сделали только стоянку возле Айшатыра и год назад с другой его стороны,при этом не забыли подписать таблички с номерами,что бы чужие там не вставали.

Как то Архимед вроде собирался строить новые современные ОРЦ и где они?