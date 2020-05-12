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≡ "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча торговцев с чиновниками прошла на парковке перед Нижней оптовкой. Собралось около 50 человек. Разговор прошёл на повышенных тонах. Предприниматели требовали открыть все рынки для посетителей, власти настаивали на обратном.
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§ Добринцофф
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Добринцофф


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Сообщений: 7296
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.05.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Да чем там окультурено? Здесь по рядам пешком ходишь и там на машине едешь по ряду или также пешком идешь. Большинство магазинов Складской - мелкие, тесные и наверное 100% магазинов не имеют даже самой примитивной системы вентиляции.

Не то что вентиляции,элементарного водопровода с туалетом нет в 95% магазинов на складской.

Цитата:
Тот самый:
Во многих санитарные нормы по ширине проходов, освещению и пр. не соблюдены (люди стоят в очереди и расходятся касаясь друг друга), в некоторых настолько душно и пахнет китайскими вещами, что удивляешься, как они там весь день работают.

О-да,магазинчики с китайскими тапочками-это нечто,попадая туда создаётся ощущение, что это филиал какого то то китайского химзавода,но зато вирус там вряд ли выживет :lol:
А база ОРТ так это вообще песня.
Тесная ,грязная с разбитой территорией,из асфальтирования за последние 10 лет сделали только стоянку возле Айшатыра и год назад с другой его стороны,при этом не забыли подписать таблички с номерами,что бы чужие там не вставали.
Как то Архимед вроде собирался строить новые современные ОРЦ и где они?
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§ Добринцофф
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7296
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.05.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дороговатое удовольствие) дешевле суши заказать чем на зелёном хе из рыбы и спаржу купить,цены гнут как за мраморную говядину)

Суши и салаты как бы вообще то разные вещи.
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§ Добринцофф
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7296
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.05.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Так нету альтернативы. Куда идти человеку покупать вещи с зп меньше 100 тыс на семью из 3-4 человек?

По моему в ТЦ сейчас вещи получше и подешевле,да и в случае чего с возвратом и обменом попроще.
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