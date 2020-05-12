Цитата: maxsaf:

Но только они уже будут по 35 000))



За 35 тысяч я их сам начну шить



Цитата: alex_60:

надо было жестче - хотите как в америке? и фотки показать грузовиков с трупами, массовые захоронения, трубы крематориев, фуры с трупами, которые стояли неделями без движения.под палящим солнцем.



В Америке все зашибись. По рейтингу готовности всех стран к эпидемии медицина США находится на 1 месте, а это: лаборатории по тестированию, оснащение больниц по последнему слову техники, наличие средств защиты для персонала, койкоместа на душу населения, подготовка врачей и т.д. То есть страна может выдержать еще более масштабную эпидемию без гуманитарного кризиса, а трейлеры с трупами и массовые захоронения в Нью-Йорке явление жуткое, но временное. 3 триллиона долларов на поддержку бизнеса. Население получило выплаты 1200 долларов и по 500 на каждого иждивенца.



Ну а количество зараженных в США не в пример России логично и объясняется на пальцах: американские аэропорты сообщаются со всем миром большим потоком пассажиров, также мобильность и плотность населения и простой факт, что в Америке нельзя просто закрутить гайки и запечатать всех на карантин по образцу Китая.