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≡  Мажилис одобрил обязательную вакцинацию. Допуск в детсады будет зависеть от коллективного иммунитета		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мажилис одобрил обязательную вакцинацию. Допуск в детсады будет зависеть от коллективного иммунитета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис принял во втором чтении и передал на рассмотрение в Сенат проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Проект предполагал обязательную вакцинацию всех граждан Казахстана и запрет на посещение детских садов для непривитых детей.
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§ юля елиссева
Re: Мажилис одобрил обязательную вакцинацию. Допуск в детсады...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.05.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Медвед? Почему до сих пор не отписался гневным постом?
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§ Змея Подколодная
Re: Мажилис одобрил обязательную вакцинацию. Допуск в детсады...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1090
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
исходя из уровня коллективного иммунитета

Медикам в детсадах по ходу работы добавилось.
Цитата:
В проекте кодекса нет ответственности родителей за отказ от обязательных прививок.

Ну и чудненько. Все будет, как было.
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