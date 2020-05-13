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≡ Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе из-за страшной находки в брошенном доме		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе из-за страшной находки в брошенном доме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38828
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Предположительно это останки 31-летней жительницы п. Белоглинка, которая пропала в 2014 году, - сообщил на брифинге старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Костанайской области Артем ТКАЧЕНКО.
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* юля елиссева
Re: Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1549
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.05.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму, одноглазый он что ли, Ткаченко?
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§ drakon
Re: Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.05.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

признательные показания он пока не дал.

Даст, куда он - денется... :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.05.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Железный аргумент в виде распития спиртного, ещё какие доки?
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§ drakon
Подозреваемого в убийстве задержали в Карабалыкском районе из-за страшной находки в брошенном доме
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.05.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ещё какие доки?

Признательные Показания... 8-) :-o
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