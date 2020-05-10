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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4964
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.05.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А то ходила байка

Это не байка, в каждой отаре найдётся пару паршивых овец :lol: 8-)
А по штрафам приглашаю во Францию, Италию, Швейцарию и Испанию... ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником, Земляки!

Помним, Любим, Скорбим.
Наша МАМА...
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7356
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.05.20 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А по штрафам приглашаю во Францию, Италию, Швейцарию и Испанию...

Виталя, если за твой счёт, то только как граница откроют я сразу к вам. :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
как граница откроют я сразу к вам.

Хорошо, что я дома - небыл.

Наверное, ОМ с напарницей,приехал... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хорошо, что я дома - небыл


Опелек то на месте.
В сарайке спрятался?
Партизанен.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В сарайке спрятался? Партизанен.

9 мая втайне от соседей в погребе отмечал? :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Партизанен.

Ja, Ja. Генерал ОМ...
:lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ja, Ja. Генерал ОМ...


Ты вспомни. Я Алекс, ты Юс...
Выходи на связь.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.05.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты вспомни. Я Алекс, ты Юс... Выходи на связь.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.05.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

что сказать.
не знаю.

[Исправлено: alex_60, 12.05.2020 - 15:40]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7356
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.05.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ja, Ja. Генерал ОМ...

Какой такой генерал, на китель глянь, на погоны - звёзды маршала. Эхъ, дерёвня. :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
звёзды маршала.

Понял, это в КОстанайской
Академии МВД, их - выпускают...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эхъ, дерёвня.

Ну нет у нас - Маршалов.
Армия, наверное - маленькая... :lol: :oops: :-P
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4964
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.05.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Виталя, если за твой счёт, то только как граница откроют я сразу к вам.

Да без проблем, дорога с меня, штрафы твои. Съездим в Австрию на машине, с видеорегистратором. :-P 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19193
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.05.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да без проблем,

ОМа нет на форуме.
Наверное - выехал... :lol: :oops:
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Ответить Новый топик
Страница 259 из 260«1...257258259260»
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