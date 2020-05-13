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§ NG.kz
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения Правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога.
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§ Kairat stayer
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Акорда, разве не чден,этого клуба?...


Вы смотру за наше членство больше переживаете, чем за своё. Кстати у вас сколько евро составляет МРОТ? Например во Франции МРОТ 1600 евро, возможно стоимость расходов выше чем у нас в 4-5 раза, ну и трудовая неделя у них 35 часов.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.05.2020 - 13:11]
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§ abaika95
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3885
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.05.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не нужно повышать налоги богатым/

Цитата-/. В итоге и налогов будет собираться больше./

Они и от тех минимальных налогов начнут уклоняться на то они и богатые) знают как копеечку сберечь)


Цитата-/ОАЭ Арабские эмиратыКатарОманКувейтКаймановы островаБахрейн/


А как там простой люд живёт? Которые Не шейхи ни короли ни владельцы нефтяных скважин?) И какие там законы? Строгие аль нет?) Палками по пяткам бьют? По хребту бьют за распитие?) Законы тоже будем перенимать?)
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