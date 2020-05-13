Тот самый Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 685

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:38 Цитата: Сергей kst:

И вообще,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.



Для наёмных работников на "минималке" и нет ИПН. И даже более того, существует налоговый вычет в размере 1 МЗП в месяц для всех. 1 раз в год можно/нужно написать заявление - от дохода будут отнимать пенсионные, 42500, а уже на оставшуюся сумму начислять ИПН 10%.



Цитата: сайлау курманов:

до ста тысяч



Тогда уже привязать к минималке или к МРП. До 2х МЗП - 0%, 2-3 МЗП - 3%, 3-5 МЗП - 5%, 5-7 МЗП - 7% и т.д. до 20%. И начислять не на доход, а на остаток после выплаты пенсионных и пр. ОСМС.



А ещё можно учитывать количество иждивенцев - доход может быть большим, но у человека 3е детей и жена не работает.