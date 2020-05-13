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§ NG.kz
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения Правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога.
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§ Сергей kst
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 13.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спуститесь на землю.Вы там, в Ак Орде,действительно считаете,что у всех ЗП от 250 тыс.тенге??
У многих она не превышает 70 тыс.И вообще,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.
Как Вы говорите,необходимо привлечь общественность,нормальную, рабочую. Она Вам скажет правду,а не переживальщиков за кресло и должность,которые дрожа,соврут,что у народа ЗП от 250тыс.тенге, и все освоенные миллиарды,пошли во благо Родине и народу.
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§ pensioner
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 13.05.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановка вопроса правильная Богатые должны платить больше.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.05.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты до ста тысяч следует вообще освободить от налогов, ну а у кого выше пусть платят пять% и выше. Так будет правильно
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§ nmv85
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 13.05.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От куда они такие зарплаты берут, отчеты чиновникам сдают ,""что в РК социальный статус стабильный, з/п в пределах 250-300, а они вот замечательно!!! И на вам налог держите!!! Люди половина за чертой бедности, минималка 42500 еще и с них удерживают. Они вообще в курсе, что происходит?
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§ Змея Подколодная
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И вообще,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.

С минималки подоходный не исчисляется и не оплачивается соответственно.
Цитата:
Зарплаты до ста тысяч следует вообще освободить от налогов,

На каком основании? Почему человек с зарплатой в 110000 обязан оплачивать налоги, а 100 000 нет?)Те же мед взносы, я буду получается его содержать? Равно, как и соц налог. С какого, спрашивается? Он чистыми на руки получит стольник, а я 80 с хвостиком, потому что буду отчислять налоги? Хорошо придумали)) Идите уже в акимат.
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§ Тот самый
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
И вообще,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.


Для наёмных работников на "минималке" и нет ИПН. И даже более того, существует налоговый вычет в размере 1 МЗП в месяц для всех. 1 раз в год можно/нужно написать заявление - от дохода будут отнимать пенсионные, 42500, а уже на оставшуюся сумму начислять ИПН 10%.

Цитата:
сайлау курманов:
до ста тысяч


Тогда уже привязать к минималке или к МРП. До 2х МЗП - 0%, 2-3 МЗП - 3%, 3-5 МЗП - 5%, 5-7 МЗП - 7% и т.д. до 20%. И начислять не на доход, а на остаток после выплаты пенсионных и пр. ОСМС.

А ещё можно учитывать количество иждивенцев - доход может быть большим, но у человека 3е детей и жена не работает.
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§ Сергей_я
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Зарплаты до ста тысяч следует вообще освободить от налогов, ну а у кого выше пусть платят пять% и выше. Так будет правильно

так у нас у 80% населения страны зп ниже 100. Кто ж тогда платить то будет.
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§ Тот самый
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Он чистыми на руки получит стольник, а я 80 с хвостиком


Он - 89000, а Вы - 93005 по системе "Сайлау 5%". Пенсионные и медвзносы платят все - Токаев предлагает только ИПН считать по разному.
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§ Змея Подколодная
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так у нас у 80% населения страны зп ниже 100.

Те, кто не в конвертах зп получает, а на карточку) Таким образом, черную зп они наружу не вытащат. А кто работал по белому- уйдут на черную зарплату. Смысл содержать любителей покушать за чужой счет? Проще уйти под минимальные налоги.
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§ alex_60
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страны,где само понятие налог отсутствует.
потому что там их нет.
ОАЭ Арабские эмираты
Катар
Оман
Кувейт
Каймановы острова
Бахрейн
Бермудские острова
Багамские острова
Монако
Андорра.
надо стремиться стать одиннадцатым членом этого клуба.
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§ Змея Подколодная
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1085
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Токаев предлагает только ИПН считать по разному.

Я в курсе, спасибо. Я ответила на предложение вообще освободить от налогов зп до стольника.
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§ юля елиссева
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.05.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужно повышать налоги богатым. Они просто уведут доходы в тень. Надо делать наборот, зарабатываешь больше - процент налога платишь меньший. Такая система будет стимулировать людей больше зарабатывать и не уходить в тень. В итоге и налогов будет собираться больше.
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§ Kairat stayer
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильное направление, в январе текущего года обсуждали, по ссылке пост за №8167 и далее.

Подробнее здесь: https://ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=8160

[Исправлено: Kairat stayer, 13.05.2020 - 12:51]
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* drakon
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19190
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.05.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо стремиться стать одиннадцатым членом этого клуба.

Акорда, разве не чден,этого клуба?... ;-) :oops: ;-)
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