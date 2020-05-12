Цитата: Дантист:

А я в данном случае на стороне санврача. У базарных нет видения перспективы дальше своего кармана, поэтому они и бузят. 500 чел. В день погибать будут, они все равно на своем стоять будут, хотя честно сказать никто из них не бедствует.



Они сидели честно 1 месяц карантина дома. У нас хорошая статистика по области. По городу и вовсе отличная. Нет случайных заражений, нет десятков выявленных в день. Можно и нужно открывать весь бизнес. Рассмотрим другую ситуацию: каждый день будет по 3-7 человек рост в городе (открытые авиасообщения с миллионниками гарантируют такой рост), а всего будет 500 зараженных. Это меньше 7 процентов, но намного хуже, чем сейчас. Понятно, что такая ситуация может длится месяцами и нельзя не давать людям работать с соблюдением санитарных норм при таком низкой приросте и без ЧП и соцвыплат.



Финк грубо общается с простыми людьми. Там много женщин, у людей реально вышли деньги и заставивается сезонный товар. Вышел чиновник, у которого есть работа и хороший доход, который работает для народа. Его работа доступно и вежливо объяснить ситуацию, войти в положение. А он орет и затыкает этих женщин, чтобы сказать, что надо будет и после 18 мая останетесь дома.