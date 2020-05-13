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§ NG.kz
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения Правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога.
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* Сергей kst
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 13.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спуститесь на землю.Вы там, в Ак Орде,действительно считаете,что у всех ЗП от 250 тыс.тенге??
У многих она не превышает 70 тыс.И вообще,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.
Как Вы говорите,необходимо привлечь общественность,нормальную, рабочую. Она Вам скажет правду,а не переживальщиков за кресло и должность,которые дрожа,соврут,что у народа ЗП от 250тыс.тенге, и все освоенные миллиарды,пошли во благо Родине и народу.
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§ pensioner
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 13.05.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановка вопроса правильная Богатые должны платить больше.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.05.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты до ста тысяч следует вообще освободить от налогов, ну а у кого выше пусть платят пять% и выше. Так будет правильно
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* nmv85
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 13.05.20 - 10:34
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* Змея Подколодная
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1082
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И вообще,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.

С минималки подоходный не исчисляется и не оплачивается соответственно.
Цитата:
Зарплаты до ста тысяч следует вообще освободить от налогов,

На каком основании? Почему человек с зарплатой в 110000 обязан оплачивать налоги, а 100 000 нет?)Те же мед взносы, я буду получается его содержать? Равно, как и соц налог. С какого, спрашивается? Он чистыми на руки получит стольник, а я 80 с хвостиком, потому что буду отчислять налоги? Хорошо придумали)) Идите уже в акимат.
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* Тот самый
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
И вообще,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.


Для наёмных работников на "минималке" и нет ИПН. И даже более того, существует налоговый вычет в размере 1 МЗП в месяц для всех. 1 раз в год можно/нужно написать заявление - от дохода будут отнимать пенсионные, 42500, а уже на оставшуюся сумму начислять ИПН 10%.

Цитата:
сайлау курманов:
до ста тысяч


Тогда уже привязать к минималке или к МРП. До 2х МЗП - 0%, 2-3 МЗП - 3%, 3-5 МЗП - 5%, 5-7 МЗП - 7% и т.д. до 20%. И начислять не на доход, а на остаток после выплаты пенсионных и пр. ОСМС.

А ещё можно учитывать количество иждивенцев - доход может быть большим, но у человека 3е детей и жена не работает.
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