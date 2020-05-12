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≡ "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча торговцев с чиновниками прошла на парковке перед Нижней оптовкой. Собралось около 50 человек. Разговор прошёл на повышенных тонах. Предприниматели требовали открыть все рынки для посетителей, власти настаивали на обратном.
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§ Muad Dib
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Muad Dib


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Сообщений: 31
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 13.05.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
А я в данном случае на стороне санврача. У базарных нет видения перспективы дальше своего кармана, поэтому они и бузят. 500 чел. В день погибать будут, они все равно на своем стоять будут, хотя честно сказать никто из них не бедствует.


Они сидели честно 1 месяц карантина дома. У нас хорошая статистика по области. По городу и вовсе отличная. Нет случайных заражений, нет десятков выявленных в день. Можно и нужно открывать весь бизнес. Рассмотрим другую ситуацию: каждый день будет по 3-7 человек рост в городе (открытые авиасообщения с миллионниками гарантируют такой рост), а всего будет 500 зараженных. Это меньше 7 процентов, но намного хуже, чем сейчас. Понятно, что такая ситуация может длится месяцами и нельзя не давать людям работать с соблюдением санитарных норм при таком низкой приросте и без ЧП и соцвыплат.

Финк грубо общается с простыми людьми. Там много женщин, у людей реально вышли деньги и заставивается сезонный товар. Вышел чиновник, у которого есть работа и хороший доход, который работает для народа. Его работа доступно и вежливо объяснить ситуацию, войти в положение. А он орет и затыкает этих женщин, чтобы сказать, что надо будет и после 18 мая останетесь дома.
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§ maxsaf
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Люди продолжать ходить и покупать свои ботинки за 3500 на распродаже в любые времена.

Но только они уже будут по 35 000))
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§ peshexod
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3480
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.05.20 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю санитарного врача, не поддавайтесь на слюнтявки.
Торговцев могу понять, но только отчасти.
Цитата:
не все торговцы рынков, потерявшие работу, смогли получить выплату 42 500 тенге

Это те что налоги не платят.
Да, 42 500 копейки, правительство могло бы подумать о дальнейшей поддержке мелкого бизнеса.
А вообще рынки в таком виде анахронизм, давно пора привести к цивилизованному виду или вовсе закрыть.
На верхней оптовке вообще завал!Тоже и в Наримановке.
Складская еще более или менее окультурено.
Да, Кустанай исторически ярмарочный город, но рынки сегодня это абздольц!
И в том числе санитарный врач давно должен был обратить на это внимание.
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* Тот самый
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Складская еще более или менее окультурено.


Да чем там окультурено? Здесь по рядам пешком ходишь и там на машине едешь по ряду или также пешком идешь. Большинство магазинов Складской - мелкие, тесные и наверное 100% магазинов не имеют даже самой примитивной системы вентиляции. Во многих санитарные нормы по ширине проходов, освещению и пр. не соблюдены (люди стоят в очереди и расходятся касаясь друг друга), в некоторых настолько душно и пахнет китайскими вещами, что удивляешься, как они там весь день работают. Просто нашли юридическую препону, чтобы не открывать рынки. Но вопрос про Складскую был задан правильный - там не безопаснее в плане потенциального распространения вируса.

[Исправлено: Тот самый, 13.05.2020 - 10:12]
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§ maxsaf
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
там не безопаснее в плане потенциального распространения вируса.

Щас на волне коронавируса можно все привести к нормальному виду. Везде, где нельзя соблюсти дистанцию 2 метра - позакрывать. По площади можно рассчитать максимально допустимое количество человек. С очередями на улице этот бизнес долго не проработает, и люди уйдут в просторные супермаркеты.
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§ alex_60
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как в Джетыгоре.
слабый пример.
надо было жестче - хотите как в америке?
и фотки показать грузовиков с трупами,
массовые захоронения, трубы крематориев,
фуры с трупами, которые стояли неделями
без движения.под палящим солнцем.
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