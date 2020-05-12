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§ NG.kz
Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист, внештатный советник Президента Олжас Худайбергенов считает, что административным государственным служащим необходимо повысить заработную плату. Говоря об оплате труда госслужащих, экономист отметил две стороны проблемы.
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§ abaika95
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то этот внештатный советник уже по всем темам начал высказываться) не удивлюсь к концу года будет премьер министром или просто министром чего-нибудь
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§ alex_60
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты бы советник, о коррупции поговорил,
Которым ты повышать собрался.
Воруют то миллионами, сотнями миллионов,
Сейчас на время ЧП тихо, а так то каждый божий день то министра, то его зама, то акима области. Про пониже не говорю тут.
Список на пять листов каждый день..
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* Сергей kst
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 12.05.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то,а то у них хроническая бедность,особенно у борцов с коррупцией.И вообще,взяли моду на иностранные слова,не коррупционер,а вор!Нужно как в Китае,украл-расстрел.
Хотя неет,тогда их вовсе не останется.
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* Тот самый
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть привяжут зарплаты госслужащих к минималке, как любят штрафы и пр. привязывать к МРП. Допустим аким - 10 МЗП, 425000 тенге. Вот работают пусть на благо страны, поднимают МЗП и своя ЗП тоже вырастет.
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§ Pasha
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
Pasha


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 12.05.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удачное время для таких разговоров. Народ в массе своей обнищал , многие сидят на 42500, а тут повышение чиновникам. Зачем негатив у людей вызывать. Вернётся, дай Бог , всё в нормальное русло . тогда и только тогда об этом думать можно.
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§ abaika95
Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не удачное время для таких разговоров/





Если в неудачное время начали такие разговоры заводить,значит дают народу форточку выхлопа)) объяснять не буду))
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§ drakon
Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или просто министром чего-нибудь

Министром, по повышению зарплат - Министрам... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.05.20 - 06:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повысить з/п чтоб не воровали. Лишить лицензию, чтоб не пили. Логика железная, даже не поспорить
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§ peshexod
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3480
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 13.05.20 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не все воруют и у некоторых з/п вообще не космос. То что некоторые упахиваются на госслужбе думаю не показатель эффективности, многие сами пылят создавая видимость усердия, а большинство страдает от безграмотного руководства своих шефов, работающих на показуху и освоение.
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§ maxsaf
Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
а большинство страдает от безграмотного руководства своих шефов, работающих на показуху и освоение.

Шеф уже все знает :lol: 8-)

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* nmv85
Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 13.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""Ой наконец-то, радость пришла от куда не ждешь!!!! Народ только этого и ждал в нынешнее время!!!"""
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