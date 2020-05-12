alex_60 Re: Некоторым чиновникам предложили повысить зарплаты #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8274

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:40 Ты бы советник, о коррупции поговорил,

Которым ты повышать собрался.

Воруют то миллионами, сотнями миллионов,

Сейчас на время ЧП тихо, а так то каждый божий день то министра, то его зама, то акима области. Про пониже не говорю тут.

Список на пять листов каждый день..