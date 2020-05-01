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Страница 22 из 22«1...202122
Куратор темы: maxsaf
§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.05.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Цель какая у симуляции?

Стать богом своей собственной мини вселенной))
Шучу. Чел проверяет работу генетических алгоритмов виртуального живого существа с 64мя генами. А может и первое :lol:
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.05.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас общался с разрабами из Квебека, ребята строят коммерческие системы для виртуальной реальности и рендеринг-фермы. У них там все уже по-взрослому. Осталось Илона Маска поторопить с его "переходником" :lol:
Профайл

§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.05.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей команде работает один персонаж, в отделе продаж, который учится в духовной семинарии. 10 минут назад общались с ним на тему короны и конца света, и он сказал что это не конец, иначе уже все бы знали это наверняка. И сказал, что если вас заманивают в секту страшилками о последних временах - можно смело игнорить, потому что заманивание страхом - не честно. Ну вот, как то так, так что ничего не бойтесь))
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.05.20 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Lenovo использует ИИ для борьбы с раком

AI demo

Тем временем идет борьба с коронавирусом
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.05.20 - 06:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Lenovo использует ИИ для борьбы с раком

Вы лично какие видите последствия широкого применения ИИ? :-)
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.05.20 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы лично какие видите последствия широкого применения ИИ?

Если речь о так называемом слабом ИИ, то вижу только пользу. В любой отрасли, где это возможно, нужно доверить бОльшую часть работы ИИ, повысится производительность труда, а людей перепрофилировать на задачи, которые пока не подвластны компьютерам.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.05.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну его нафик этот коронавирус. Давайте про ИИ. На днях смотрел видео, там шалапут лет 15-ти написал прогу наподобие той что Вы представляли на обзор. Минивселенная и всё такое. По его утверждению всего 90 строк кода (на питоне).
Действительно примитивный ИИ так прост в исполнении, или малец привирает? И можно его на любом языке написать или нет? А то 90-то строк я думаю осилю, ради любопытства. :lol:
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну его нафик этот коронавирус

Давно пора)) Действительно кое-какие эксперименты с нейросетями можно начать с базовыми знаниями и минимальным количеством строк кода. Курсов и материалов все больше и больше. Наброски и исходники готовые, чуть разобраться - и можно свое добавлять))
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.05.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Курсов и материалов все больше и больше

Подскажите пожалуйста поточнее. А то я программист-то никакой :lol: где чё искать не знаю, так шоб на блажь какую не нарваться. Вот у меня есть Паскаль ABC и JAVA (и в том и в том не бельмеса но думаю разберусь). Что-нибудь приближённое к ним если можно. :lol:
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Что-нибудь приближённое к ним если можно.

Может тогда со Скратча начать? Там куча примеров готовых, с описанием, тут же попробовать можно, изменения вносить, форкнуть чей-то проект
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 04:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евровидение для ИИ

В Нидерландах впервые состоится музыкальный конкурс AI Song Contest, в ходе которого эксперты будут оценивать музыку, созданную с использованием искусственного интеллекта. Конкурс организован голландской телекомпанией VPRO и проходит при поддержке организаторов Евровидения.

Узнать подробности
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6553
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 05:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и сам конкурс

[video]https://youtu.be/-yIu5VLZj5g?t=298[/video]

Победители из Австралии:

Австралия

[Исправлено: maxsaf, 13.05.2020 - 07:23]
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 911
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.05.20 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
конкурс AI Song Contest

Первое впечатление - у ведущего футболка хорошая, картинка на ней :lol:
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