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≡ "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча торговцев с чиновниками прошла на парковке перед Нижней оптовкой. Собралось около 50 человек. Разговор прошёл на повышенных тонах. Предприниматели требовали открыть все рынки для посетителей, власти настаивали на обратном.
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§ abaika95
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.05.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/говорил про спекулянтов еды- цены на продукты во время ЧП и карантинаподнялись./




А ну этим то надо же свою весеннюю коллекцию имбиря продать))
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§ Fasd
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Fasd


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Сообщений: 43
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 12.05.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите на поведение Читайло Нечитайло а также Финика такие вальяжные фифы.Что им бояться у них зарплаты идут и не зависят же не от чего.Вот и стоят понты кидают перед народом.Как два царя батюшки.
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§ Козлов я
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1241
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.05.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Как два царя батюшки.
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§ Сабыр
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Сабыр


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Сообщений: 357
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То Украиной пугали их спектаклями по ОРТ мадэ ин ВВП,а теперь вот Житикарой.. Хотя да,стадо нужно всегда держать в страхе.
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* Muad Dib
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Muad Dib


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Сообщений: 30
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 12.05.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация трагикомичная. У нас образцовая статистика по коронавирусу, которой другие области могут только обзавидоваться. Так что после 2 месяцев ЧП костанайцам можно смело открывать непродовольственные рынки и начать шевелить экономику. И сделать это как можно раньше, чтобы избежать непоправимый ущерб для предпринимателей.
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§ maxsaf
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
чтобы избежать непоправимый ущерб для предпринимателей.

Он уже нанесен так или иначе. Даже если все предприниматели начнут шевелиться в два раза быстрее, чем до пандемии, удар по глобальной экономике все равно отразится на них в виде спроса, покупательской способности, срыва поставок, отсутствия дешевых кредитов. А если шевелиться в два раза медленнее, то с учетом глобальной ситуации - ж**у можно возводить в квадрат и куб
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§ юля елиссева
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.05.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хватает в Кустанае госпожи Комковой. Она бы дала жару и Нечитайле и сиракузцу. А уж всякая мелочь, типа заместителей акима Кустаная, и вовсе бы дрожали как листики осины, при одном упоминании Комковой...

[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2020 - 22:14]
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§ Горожанин_kst
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Не сотвори себе кумира
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§ Змея Подколодная
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1081
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.05.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
при одном упоминании Комковой..

Она бы до оптовки не дошла. Ее бы закрыли опять на трое суток в КПЗ. И весь "охраняющий персонал" познакомился с песенным репертуаром госпожи Комковой.
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§ Сабыр
Re: "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.05.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,Комкову предали и она уехала в Южноуральск. Сами же эти торгашки и предали,а она билась до последнего и отвоевала базар.
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§ юля елиссева
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.05.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не сотвори себе кумира

В свое время даже всесильный Шукеев не смог бульдозерами рынок снести. Комкова не дала это сделать. Депутаты маслихата неоднократно отклоняли предложения очередного нового руководителя налоговой о поднятии стоимости разового талона на рынке, говоря очередному временщику - ты что, дурак, не понимаешь, что Комкова в ответ устроит нам! А уж у Элвиса Садвакасяна, всякий раз при упоминании Комковой поджилки тряслись. Всемогущий Мейстер не смел слова против сказать Комковой. Вот так вот торговка одеждой в страхе держала всю местную власть!

[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2020 - 22:29]
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§ юля елиссева
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.05.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Да,Комкову предали и она уехала в Южноуральск.

Уехала она после событий в Жанаозене. Когда поняла, что всех кто выступает против, начали просто расстреливать.
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* Muad Dib
"Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 12.05.20 - 22:57
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