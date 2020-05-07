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§ NG.kz
Взять и отварить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38823
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, большинство наверняка предпочитает курицу жареную. С хрустящей корочкой, благоухающую специями. Но сейчас предлагается вариант закусочной курятины, которую удобно брать с собой, скажем, на дачу. Согласитесь, остывшая жареная курица теряет половину своей прелести: аппетитная шкурка морщится и отмякает, грудное мясо откровенно суховато. Другое дело - холодная отварная курица по-китайски.
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§ drakon
Re: Взять и отварить
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.05.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А свинина, будет тоже,
очень вкусная... :lol: :oops:
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§ юля елиссева
Взять и отварить
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.05.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая Дора, сычуаньский перец продается через дорогу от редакции, в магазине Экспресс, который ныне именуется Азией. Отдел сыров. Прям над витриной с сырами выложены много разных перцев. Сычуаньский тоже есть.
И, вообще, когда закончится эта копипаста рецептов из галамтора и будут обзоры доставок еды?

[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2020 - 22:19]
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