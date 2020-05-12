Victor Yang О свадьбах после режима ЧП высказалась главный санврач Казахстана #6





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:23 Цитата: maxsaf:

maxsaf

Цитата: Козлов я:

Козлов я

Я уж не знаю на что вы намекаете, но я свою семью два месяца только по видеосвязи вижу (слава цифровым технологиям!). В России с 1 по 5 мая выходные были - когда уезжал, думал на эти праздники приеду (пока в гости) или они ко мне. А оно вон как вышло...