юля елиссева "Хотите как в Житикаре?" - о чем еще говорили власти на встрече с торговцами непродовольственных рынков Костаная #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1546

Регистрация: 14.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:29 Цитата: Горожанин_kst:

Не сотвори себе кумира

В свое время даже всесильный Шукеев не смог бульдозерами рынок снести. Комкова не дала это сделать. Депутаты маслихата неоднократно отклоняли предложения очередного нового руководителя налоговой о поднятии стоимости разового талона на рынке, говоря очередному временщику - ты что, дурак, не понимаешь, что Комкова в ответ устроит нам! А уж у Элвиса Садвакасяна, всякий раз при упоминании Комковой поджилки тряслись. Всемогущий Мейстер не смел слова против сказать Комковой. Вот так вот торговка одеждой в страхе держала всю местную власть!



[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2020 - 22:29]